Canicule : 8 départements du centre-est toujours en alerte orange, l’alerte orages levée

"Les températures maximales afficheront des niveaux très élevés vendredi et samedi : de 34 à 36 degrés en général sur les départements en vigilance orange. Les températures minimales n'y descendront pas sous les 19/20 degrés. Il faudra attendre dimanche après-midi pour voir les températures maximales baisser", selon Météo-France.





L'organisme conseille d'utiliser un "ventilateur et/ou une climatisation si vous en disposez. Sinon essayez de vous rendre dans un endroit frais ou climatisé (grandes surfaces, cinémas…) deux à trois heures par jour. Mouillez vous le corps plusieurs fois par jour à l'aide d'un brumisateur, d'un gant de toilette ou en prenant des douches ou des bains".





Il est recommandé aux enfants et aux personnes âgées de boire au moins 1,5 litres d'eau par jour et d'éviter de sortir aux heures les plus chaudes, soit entre 11 heures et 21 heures.