Le papa des pots de confiture "Bonne Maman" est mort

Ils sont reconnaissables entre mille dans les rayons des supermarchés grâce à leurs fameux couvercles. Les pots de confiture "Bonne Maman" ont perdu leur génial inventeur. Pierre Roche-Bayard s'est éteint samedi 25 février à Bergerac (Dordogne) à l'âge de 83 ans, nous apprend Sud Ouest.





Et là, un semblant d'émotion nous étreint, car ces confitures ont toutes trôné un jour sur nos tables de petit-déjeuner avec leurs étiquettes façon cahier d'écolier et leur petit "plop" caractéristique quand on les ouvre (à quand l’ouverture facile pour les pots sous vide, d'ailleurs ?). Mais qui se cachait derrière ce packaging rétro qui a contribué au succès de cette marque de confiture, chantre d'un marketing très porté sur l'authenticité ?