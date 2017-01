Château-Chinon : le musée François Mitterrand cambriolé pour la deuxième fois

En décembre 2015, le musée avait déjà été la cible d'un premier cambriolage. Les voleurs étaient repartis avec des objets de grande valeur pour un butin qui se chiffrait là aussi à quelques dizaines milliers d'euros, après avoir été estimé dans un premier temps à près d'un demi-million d'euros.





Situé à Château-Chinon, dont François Mitterrand fut maire de 1959 à 1981, le musée du Septennat a été créé en 1986. Il rassemble les cadeaux reçus par l'ancien président de la République dans le cadre de ses fonctions et qu'il avait donnés au département de la Nièvre. La collection abrite notamment des céramiques, verreries, pièces d'argenterie et d'orfèvrerie, tableaux, meubles et tapisseries.