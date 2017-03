COULEURS - Le printemps est arrivé, le beau temps s’est installé, du moins pour quelques jours. Alors les fleurs fleurissent comme en Bretagne où les jacinthes illuminent les jardins de leurs belles couleurs et d’un doux parfum. Dans le pays bigouden, il y en a beaucoup et on les fait pousser sur les dunes. Direction Ploemeur, dans le Finistère.