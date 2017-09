Coup d'envoi d'Octobre rose : un mois d'initiatives contre le cancer du sein

Cette opération est donc l'occasion, plus que jamais, de parler de prévention. Ainsi, des dépliants seront distribués durant tout le mois, et plusieurs hôpitaux organiseront des ateliers sur la technique de l'autopalpation, tandis qu'à Montpellier, dès le 4 octobre, des parapluies roses seront déployés pour sensibiliser les femmes et leur entourage au dépistage précoce.





L'association Pink Bra Bazaar collecte elle tout au long du mois les soutiens-gorge non utilisés. Ces derniers seront ensuite personnalisés lors d'ateliers de couture, prétextes à parler de façon décontractée de la santé du sein. Toujours dans le cadre de cette campagne, l’Institut Curie a lancé un défi solidaire : tricoter le ruban rose le plus long possible. Il sera exposé sur la façade de l'établissement.