De nouveaux bancs sont testés dans le métro Stalingrad à Paris : les internautes dénoncent un stratagème anti-SDF

"En fait, le phénomène n'est pas nouveau", nous expliquait dès 2014 le photographe Arnaud Elfort, du collectif d'artistes contre l'exclusion sociale, le Survival Group. Cela fait plus d'une dizaine d'années que les premiers dispositifs sont apparus en France".





Les bancs sont l'exemple le plus parlant : progressivement coupés par des accoudoirs, ou prenant des formes circulaires, il y devient impossible de s'y allonger. "Et puis il y a tout un arsenal de dispositifs plus pernicieux, un peu plus discrets, voire esthétiques", poursuivait Arnaud Elfort, citant en exemple "les pentes" : "On voit de plus en plus les surfaces s'incliner. Cela ne se remarque pas forcément mais c'est largement suffisant pour rendre l'endroit désagréable si l'on veut y stationner. Il y a également de nombreux espaces végétalisés, avec des bacs à fleurs ambivalents. La dimension décorative n'est qu'un prétexte".