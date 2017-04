Début d'une grève de deux jours à Hop! : la moitié des vols annulés à Paris

Un an après le regroupement de Brit'Air, Régional et Airlinair sous la même bannière, les syndicats au sol (CGT, CFDT, Unsa), à l'origine du mouvement, dressent un "bilan amer" de la fusion. "Nous ne pouvons plus n'être que la variable d'ajustement d'Air France", "entre plan de départs volontaires et réorganisation, les salariés n'en peuvent plus", disent-ils. Au fil des derniers mois, 245 postes ont été supprimés sur un total d'environ 3.400 équivalents temps plein avant la fusion. Ces départs font partie des mesures devant permettre à Hop! d'atteindre l'équilibre financier d'ici 2017.





Les organisations syndicales ne cachent pas leurs inquiétudes face à "l'avenir" de la filiale, en "perte constante d'activité". Elles demandent une définition précise du "périmètre d'activité" de Hop! et "le maintien de la flotte à son niveau actuel". La jeune filiale court-courrier d'Air France doit en effet faire face à une double concurrence : celle du train à grande vitesse et des compagnies aériennes low cost sur certaines liaisons. Elle a notamment fermé en juillet 2016 sa ligne Paris-Strasbourg à cause de la mise en service de la LGV Est.