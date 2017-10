"Des exigences délirantes" : les propriétaires montent au front contre la nouvelle taxe énergétique envisagée par Hulot

Une annonce qui a d'ores et déjà fait bondir l'Union Nationale des Propriétaires Immobiliers (UNPI). Forte de ses 120 chambres syndicales et ses 300.000 adhérents, elle a vivement réagi par la voix de son président : "’Il s’agit une nouvelle fois de mettre à contribution les propriétaires en imposant de nouvelles obligations lourdes et cela sans aucune concertation", s'emporte Jean Perrin, que nous avons interrogé.





"La rentabilité immobilière pour le bailleur diminue de jour en jour : IFI (impôt sur la fortune immobilière), hausse de la CSG, augmentation des taxes foncières, diagnostics … Si être propriétaire n'a plus de valeur, plus personne ne voudra investir, et de plus en plus de logements resteront vacants", poursuit-il. "Tous les propriétaires ne sont pas riches, il est donc inacceptable d’imposer des mesures coercitives qui vont une nouvelle fois venir bloquer le marché. Il faut en revanche maintenir des systèmes incitatifs, comme les crédits d'impôts", conseille-t-il.