Des morceaux de verre dans les yaourts La Laitière ? Système U et Casino rappellent leurs produits

Soyez vigilants si vous avez acheté récemment des yaourts La Laitière dans les magasins U et Casino. La société Lactalis Nestlé Produits Frais a en effet lancé mardi 17 octobre une procédure de rappel "en raison d'un risque de présence de morceaux de verre". Lactalis Nestlé Produits Frais demande "aux personnes qui en auraient acheté, et qui en détiendraient encore, de ne pas les consommer et de les détruire" et assure que "les autres lots et autres produits de la marque ne sont pas concernés".