EasyJet : atterrissages ratés et escale forcée à Montpellier, le calvaire des passagers du vol Paris-Toulouse

Mais le calvaire est loin d'être terminé. Car après l'épisode toulousain raté, le pilote annonce qu'il doit finalement poser l'avion à l'aéroport de Montpellier, qui commence lui aussi à être pris dans la tempête. L'appareil arrive donc à 18 h 15, mais, fausse joie, les passagers et l'équipage ont l'interdiction de sortir de l'avion : "EasyJet avait donné des ordres au personnel de ne pas nous laisser sortir et intimait le pilote de redécoller immédiatement pour réessayer de se poser à Toulouse", poursuit Angel. Alors que des vents soufflent à plus de 130 km/heure, le pilote refuse catégoriquement.





C'est vers 20 h 15 que les passagers peuvent enfin sortir de l'appareil, mais aucun trajet Montpellier - Toulouse, en bus, n'est organisé par la compagnie aérienne : "EasyJet n’avait rien anticipé. Pas d’eau, pas d’en-cas et surtout pas de bus pour rejoindre Toulouse. Du coup, avec 3 autres passagers, nous avons décidé de partager les frais d’une voiture de location et nous sommes arrivés par nos propres moyens à 22 heures à Blagnac, avec plus de cinq heures de retard", conclut Angel.





Dans un communiqué envoyé à La Dépêche, EasyJet confirme qu'aucun moyen de transport n'était prévu, laissant les passagers se débrouiller seuls et "précise que ces derniers peuvent faire une réclamation à ce sujet".