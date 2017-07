EasyJet débarque un adolescent d'un avion surbooké entre Londres et Toulouse

Voilà une mésaventure dont se serait bien passé Casper Read. Cet adolescent franco-britannique âgé de 15 ans, qui vit à Worthing, dans le sud de l’Angleterre, devait embarquer ce jeudi 20 juillet de l’aéroport londonien de Gatwick sur un vol Easyjet pour rejoindre ses grands-parents à Toulouse.





Comme le rapporte The Guardian, le jeune garçon devait voyager seul, sa mère l’ayant juste accompagné et laissé devant les portiques de sécurité. Une fois installé à bord, il lui envoie un message pour lui dire que tout va bien, ne se doutant pas un seul instant qu'il serait débarqué quelques minutes plus tard pour cause de surbooking. Un autre passager, qui s'était enregistré avant lui, a en effet réclamé son siège.