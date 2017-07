École : les Français veulent le retour de la blouse et la promotion du latin et du grec

Les Français interrogés souhaiteraient également que le latin et le grec soient davantage promus (63%) et que l’enseignement de l’histoire et de la philosophie des religions intervienne dès le collège (62%). Autre retour en arrière ? La tenue vestimentaire. Le retour de l'uniforme obligatoire en primaire et au collège est plébsicité par 56% des sondés. Les changements souhaités passent également par le baccalauréat, que les sondés voudraient voir profondément modifié "avec davantage de contrôle continu" (80%). Pas un mot en revanche sur l’orientation post-bac, alors que quelque 65.000 bacheliers se retrouvent toujours sans affectation pour la rentrée.