Une croissance décevante en 2016 mais une fin d’année prometteuse

Tout n’est pas noir néanmoins dans le tableau de l’économie française. A commencer par la consommation des ménages qui a accéléré en fin d’année dernière (0,6 % au 4e trimestre après 0,2 % au 3e trimestre). Et, ce, malgré un net repli en décembre de -0,8 %. Même constat positif du côté de l’investissement des agents économiques, la formation brute de capitale fixe (FBCF) a progressé de 0,8 % au cours des trois derniers mois de 2016, contre 0,3 % entre juillet et septembre. "Au total, la demande intérieure finale hors stocks est plus dynamique, contribuant davantage à la croissance", souligne l’Insee.