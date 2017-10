Affaire Fiona : le procès brutalement interrompu après un vif incident d'audience

REPRISE





À la reprise des débats dans l'après-midi, ceux-ci ont expliqué à la cour que leur probité avait été mise en cause en fin de matinée et qu'ils ne pouvaient plus intervenir pour Cécile Bourgeon et Berkane Makhlouf.





"Il s'est passé quelque chose de particulier. Les deux avocats ont été mis en cause personnellement. Leur probité a été mise en cause (...) Nous considérons que nous ne sommes plus en mesure de défendre nos clients", a déclaré Me Renaud Portejoie, l'avocat de Cécile Bourgeon.





"Ma probité dans ce dossier est en jeu. C'est insupportable. Je ne peux pas continuer à défendre mon client dans cette position-là", a renchéri Me Mohamed Khanifar, qui défend Berkane Makhlouf.