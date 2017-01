Tempête et neige : un département encore en alerte rouge, 190.000 foyers privés d'électricité, des transports perturbés

Selon le Courrier Picard, les cours sont suspendus vendredi 13 janvier dans les lycées, collèges et écoles de l'Aisne et de la Somme. Même si un accueil devrait être assuré, le journal précise que le rectorat a demandé aux parents de "ne pas prendre de risques et de garder leurs enfants dans la mesure du possible".





Certains transports en commun sont également perturbés comme le rapporte France Bleu. Le ramassage scolaire ne se fera ainsi pas vendredi dans les départements des Ardennes, de la Somme, du Nord, du Pas-de-Calais, de l'Aisne, ou encore de la Haute-Saône, de la Meuse et du Territoire-de-Belfort par mesure de précaution.





En raison de dégâts matériels et de la neige, certains axes routiers et ferroviaires sont également ortement touchés dans le nord-ouest de la France. Sanef conseillait aux automobilistes de ne pas prendre la route sur les autoroutes A16, A26 et A29. Plusieurs lignes de train étaient ainsi coupées jeudi soir, notamment celle reliant Paris à la Picardie, mais aussi de Paris vers Caen, ou encore les axes Rouen-Le Havre ou encore Rouen-Dieppe. Par ailleurs, le trafic à l'aéroport de Beauvais-Tillé (Oise) a été suspendu et les vols ont été redirigés vers celui de Lille-Lesquin.