Tempête : alerte rouge pour 5 départements et au moins 100.000 foyers privés d'électricité

Parmi les 51 départements en alerte pour vents violents restants, la vigilance ayant été levée pour le Finistère et le Morbihan, 14 le sont aussi pour neige et risques de verglas : le Pas-de-Calais, la Somme, l'Aisne, les Ardennes, l'Eure, la Manche, le Calvados, l'Ille-et-Vilaine, les Côtes d'Armor, l'Orne, la Mayenne, la Sarthe, l'Oise et la Seine-Maritime. Selon Météo-France, "durant la nuit des averses de neige se produiront dans l'intérieur des départements côtiers de la Manche. Elles donneront une couche de 2 à 5 cm localement. Des chutes de neiges plus importantes se produiront près de la frontière belge, 5 à 10 cm sont attendus. Le vent fort sur ces régions pourra occasionner des congères".





Cette tempête s'accompagne en effet d'un rafraîchissement des températures. "La masse d'air va se rafraîchir sous l'influence du vent de nord-ouest, particulièrement violent de la Bretagne à l'Alsace, en passant par le Nord, l'Ile-de-France, la Bourgogne et le Centre", prévient Météo-France.





"Vendredi, dans le ciel de traîne, les averses sous forme de giboulées se répartiront sur le pays, affectant plus particulièrement le nord et l'est de la France ainsi que l'ensemble des massifs où les chutes de neige seront plus significatives et durables", poursuit Météo-France.





"Ce week-end, sous un ciel souvent changeant, les averses pourront se produire sous forme de neige sur la majorité des régions, elles resteront plus marquées en montagne. Près de la Méditerranée, le soleil devrait toujours dominer mais au prix d'un vent parfois fort. Les gelées seront généralisées en matinée, n'épargnant que le bord de mer".





Cet épisode hivernal devrait durer puisqu'il se poursuivra la semaine prochaine, avec une baisse encore plus prononcée des températures.