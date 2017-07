Pas de redressement fiscal pour Google : l'Etat fait appel

Google n'aura pas à payer 1,1 milliard d'euros d'impôts. Ce mercredi, le Tribunal administratif (TA) de Paris a estimé, mercredi, que le géant américain n'avait pas à s'acquitter du redressement réclamé par le fisc français. D'abord sommé de payer 1,6 milliard d'euros - un montant réduit depuis -, le géant américain a contre-attaqué devant la justice administrative.





Le groupe californien estimait qu'il n'avait pas à déclarer ses bénéfices en France puisqu'il vend de la publicité sur le marché français via sa filiale irlandaise Google Ireland Limited (GIL), installée comme son nom l'indique en Irlande. Et le tribunal lui a donné raison et a notamment considéré que GIL ne disposait pas en France d'un "établissement stable". Pour satisfaire cette condition nécessaire pour qu'une société soit taxable dans l'Hexagone, il aurait fallu que la filiale française engage juridiquement GIL, ce qui n'était pas le cas car la mise en ligne des annonces commandées par des clients français était validée en Irlande.





L'administration fiscale estimait au contraire que les employés français jouent un rôle déterminant dans la vente d'espaces publicitaires sur le célèbre moteur de recherche ou le site de vidéos Youtube, même si les contrats sont formellement établis et signés par la filiale irlandaise GIL.