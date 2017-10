EuroMillions : toujours pas de gagnant... mais qui a décidé de ce seuil des 190 millions d'euros ?

C'est un palier jugé infranchissable. Pour la troisième fois seulement, depuis la création de l'EuroMillions en 2004, le plafond de 190 millions d'euros est mis en jeu ce vendredi soir. Si ce Super Jackpot est remporté en France, ce sera le record des gains jamais atteint sur le territoire national. A titre d'exemple, d’après le classement des 500 fortunes de France publié par Challenges, le gagnant du gros lot deviendrait la 356ème fortune française.





Cette somme rondelette raflée à deux reprises, en 2012 au Royaume-Uni et en 2014 au Portugal, ne pourra plus augmenter si aucun joueur ne la gagne. Ainsi en ont décidé en 2012 les neuf pays (France, Espagne, Portugal, Grande-Bretagne, Irlande, Belgique, Autriche, Suisse et Luxembourg) participant à l'EuroMillions. Mais pourquoi aoir mis en place un tel palier quand on voit aux Etats-Unis des cagnottes frôler le milliard ?





"A l'époque, plusieurs jackpots avaient flirté avec les 190 millions d'euros et devant la perspective d'un franchissement du seuil des 200 millions, les différents pays européens se sont concertés. La France, l'Espagne et le Portugal ont jugé indécent de dépasser ce cap, tandis que la Grande-Bretagne et l'Irlande y étaient favorables", explique à LCI Patrick Buffard, directeur général adjoint de la Française des Jeux (FDJ).