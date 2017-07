Face à l'érosion, les communes de la Côte d’Opale s'organisent pour protéger leurs dunes

Elles vallonnent la côte d’Opale et marquent une frontière entre la mer du nord et le Pas-de-Calais. Les dunes du nord offrent l’unique paysage en relief de la région mais sont menacées d’année en année par l’érosion du littoral. Les riverains se souviennent de bancs de sable de plusieurs centaines de mètres qui ont aujourd’hui presque disparu. Face à ce phénomène naturel irréversible, les communes tentent de gagner du temps en « réensablant » les plages et en interdisant l’accès au public de certains espaces protégés.