Famille disparue à Orvault : Sébastien, le fils, au cœur de l'enquête

D’après les derniers éléments recueillis, le jeune homme est ainsi soupçonné d’avoir mis en place "un funeste projet visant à supprimer les membres de sa famille et peut-être lui-même". Le véhicule utilisé, une Peugeot 308, stationné devant le domicile, est également introuvable. Alors que la famille Troadec composée de Pascal (le père), Brigitte (la mère), Charlotte (la sœur) et Sébastien (le fils) n’a plus donné signe de vie depuis le 16 février, le parquet de Nantes avait ouvert lundi soir une information judiciaire pour "homicides volontaires, enlèvements et séquestrations".