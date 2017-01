Ferme à fourrure : une association dévoile les images chocs d'élevages de visons

Selon Peta, plus de 85 % de la fourrure vendue aujourd’hui provient de ce type d’installations. Et comme "en France, cette industrie est peu développée - seulement une dizaine d'élevages -, elle impose des conditions terribles pour les animaux", comme le raconte à LCI la présidente de One Voice, Muriel Arnal.





L'association lance ce lundi une pétition pour que ces élevages soient interdits dans l'Hexagone. "C'est déjà le cas dans plusieurs pays d'Europe comme la Grande-Bretagne où les fermes à fourrure sont interdites depuis 2003, l'Autriche ou encore la Croatie, très récemment", explique Muriel Arnal. "Même les Pays-Bas, pourtant troisième producteur mondial de fourrure de visons, ont prohibé depuis trois ans les élevages. Un délai est toutefois accordé aux professionnels jusqu’en 2024 pour qu'ils puissent se reconvertir".

Contactée par Le Parisien, la Fédération française des métiers de la fourrure se dit "très surprise". "Si l'animal est maltraité, son poil sera moins beau. Et ça, ce n'est pas dans l'intérêt des éleveurs", s'étonne un porte-parole. "Des arguments qui ne tiennent plus", selon Muriel Arnal. "Elevage d'animaux sauvages et bien-être ne vont pas ensemble", dénonce-t-elle tout en enfonçant le clou : "La courte vie de ces animaux, d’ordinaire curieux et intelligents, est souvent marquée par la folie".