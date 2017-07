L’incendie de forêt qui touche le Var depuis ce mardi a déjà ravagé plus de 1300 hectares. Le feu a continué de progresser notamment à cause de fortes rafales de vent. A Bormes-les-Mimosas, une zone très touristique de la région, plus de 10 000 personnes ont été évacuées, ce qui a parfois donné des images surréalistes de vacanciers paniqués au milieu d’autres en train de profiter du soleil sur la plage.