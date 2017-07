Feu de forêt en Haute-Corse : 1800 hectares détruits et des centaines de personnes évacuées

Un incendie hors de contrôle fait rage en Haute-Corse depuis ce début de semaine. Le feu de forêt qui a débuté à Biguglia, au sud de Bastia, a déjà détruit plus de 1800 hectares et a nécessité l’évacuation en urgence de plusieurs centaines d’habitants. Au moins 300 pompiers sont mobilisés dans une course contre la montre pour sauver des habitations des flammes. Le travail des soldats du feu est en outre compliqué par des rafales de vent dépassant les 100 km/h.