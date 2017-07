"Un héros reconnu comme tel dans l’armée" : qui est François Lecointre, le nouveau chef d'état-major ?

"Un héros, reconnu comme tel dans l’armée". C’est en ces termes qu’Emmanuel Macron a présenté le nouveau chef d’état-major, François Lecointre, lors du Conseil des ministres qui s’est tenu ce mercredi matin. Quelques heures après l'annonce de la démission de Pierre de Villiers. À 55 ans, ce diplômé de Saint-Cyr succède à Pierre de Villiers et abandonne ainsi son poste de chef du cabinet militaire du Premier ministre, Edouard Philippe. Il a pris ses fonctions ce jeudi et accompagne le chef de l'Etat et la ministre des Armées, Florence Parly, sur la base aérienne 125 d'Istres.