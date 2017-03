PHOTOS - Greenpeace simule une marée noire devant le siège de Total

Il était 7h05 ce lundi matin lorsqu’une marée noire d’environ 200 m² a touché les abords de la tour Total à La Défense. Un faux accident écologique, à l’initiative des activistes de Greenpeace France, pour dénoncer les projets du groupe pétrolier à l’embouchure du fleuve Amazone.





Une trentaine d’entre eux ont déversé quelque 3.000 litres de faux pétrole pour sensibiliser l’opinion aux travaux d’exploration et d’exploitation des sols qu’envisage Total en Amérique du Sud. Greenpeace demande l’abandon pur et simple du projet à proximité du Récif de l’Amazone.





"Dans une course toujours plus effrénée aux nouveaux gisements, le pétrolier français a trouvé son nouvel eldorado au Brésil où il a noué un partenariat stratégique de 2,2 milliards de dollars avec Petrobras, la compagnie pétrolière brésilienne", explique l’ONG dans un communiqué. Selon l’organisation, Total compte démarrer cette année le forage d’un premier puits en face des côtes de l’Etat d’Amapa. "Total a beau mettre en avant son engagement pour une énergie ‘responsable’, sa ‘réponse au défi climatique’ est aujourd’hui d’explorer des gisements à moins de 30 km d’un biome unique au monde et encore à peine découvert", déplore Edina Ifticène, chargée de campagne pour Greenpeace France.