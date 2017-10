VIDÉO - Philippe Martinez (CGT) : "Il faut rabattre un petit peu le caquet d'Emmanuel Macron"

Pour la première fois depuis dix ans, les 5,4 millions d'agents de la fonction publique sont appelés par leurs neuf fédérations - CGT, CFDT, FO, UNSA, FSU, Solidaires, CFE-CGC, CFTC et FA (Autonomes) - à faire grève et à manifester mardi 10 octobre pour faire entendre leur "profond désaccord" avec les mesures annoncées par le gouvernement les concernant. La mobilisation promet d'être "forte", selon les syndicats. Près de 130 manifestations et rassemblements sont prévus dans 90 départements.