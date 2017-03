Grève des contrôleurs aériens : 20% des vols annulés ce jeudi dans l'Ouest et le Sud

La grève des aiguilleurs du ciel, entamée lundi 6 mars, se poursuit, avec son lot de retards et de vols annulés. Ainsi, Easyjet annonce que "son planning de vol" sera "impacté par des annulations et des retards". La compagnie orange a prévu d'annuler 48 vols jeudi 9 mars. De son côté, Aigle Azur va supprimer 4 vols. Ryanair a également procédé à un ajustement de son programme avec plus de 50 vols annulés. Quant à Vueling, c'est plus de 20 vols qui seront supprimés pour la journée du 9 mars.





Ce mercredi, 25% des trajets prévus dans les zones contrôlées par les centres de navigation de Brest, Bordeaux et Aix-en-Provence ont été annulés. Résultat : 430 vols supprimés, selon l'Aviation civile. Des retards ont également été constatés en début d'après-midi dans les aéroports de Toulouse (30 minutes) et Marseille (40 minutes).