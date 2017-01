Grippe : le virus est-il particulièrement dangereux cette année ?

Après le décès de 13 pensionnaires d'un établissement pour personnes âgées dépendantes à Lyon, le ministère de la Santé a diligenté une enquête sur les causes de cet "événement exceptionnel". Six résidents restaient hospitalisés dimanche 8 janvier, mais quatre d'entre eux attendaient leur retour, et le pronostic vital des deux autres n'est pas engagé, selon l'établissement.