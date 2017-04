Guyane : après la trêve de Pâques, la mobilisation reprend, les barrages refermés

Du renforcement des moyens pour lutter contre l'insécurité, au désenclavement de toutes les communes de Guyane -dont certaines sont inaccessibles par la route et n'ont ni eau potable, ni électricité - en passant par l'amélioration des services de santé et du système scolaire, les manifestants réclament au total plus de 3 milliards d'euros à l'Etat, alors que celui-ci a mis sur la table un plan d'urgence de plus d'un milliard d'euros.





Après un mois, les conséquensces de l'appel à "la grève générale illimitée" du 25 mars commencent à sérieusement se faire ressentir de Cayenne à Kourou. Le territoire souffre d'une pénurie dans les commerces, notamment de produits frais, et de difficultés d'approvisionnement de médicaments et de matériel médical. Et que dire des services administratifs fermés, liaisons aériennes aléatoires et autre absence de courrier. Le tout à cinq jours d'un premier tour à l'élection présidentielle qui s'annonce mouvementé de l'autre côté de l'Atlantique.