"Honteux", "justice à deux vitesse" : après le procès Lagarde, la relaxe dans l’affaire Wildenstein ne passe pas sur Twitter

Quelques semaines après la décision rendue par la Cour de justice de la République dans le procès Lagarde, une nouvelle décision de justice agite les réseaux sociaux. En reconnaissant lui-même que la décision rendue jeudi dans l’affaire Wildenstein pouvait être "incomprise" par l'opinion, le président du tribunal correctionnel de Paris Olivier Géron n’aura pas manqué d’alimenter les commentaires.





Le tribunal a prononcé la relaxe générale pour les héritiers de la famille de marchands d’art Wildenstein et leurs conseillers, qui étaient poursuivis pour une vaste fraude fiscale, décrite par l’accusation comme "la plus sophistiquée et la plus longue" de l'histoire de la Vème République. Pour expliquer la relaxe des accusés, tout en épinglant la "claire intention" de dissimulation des Wildenstein, le président a pointé les lacunes de l'enquête et des déficiences législatives en matière de lutte contre la fraude fiscale.