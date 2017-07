Huan Huan, la femelle panda du zoo de Beauval, va accoucher

Une faible fécondité qui s'explique par la fragilité du panda en dehors de son habitat naturel, lequel est menacé par la déforestation. Et qui est encore moins aidé par le fait que le panda ne dispose pas d'une libido particulièrement élevée, encore plus quand l'animal est en captivité, et d'une période fécondité très courte (48 heures par an). Raison pour laquelle les encadrants du zoo ne sont plus inquiets sur la suite des opérations.





En effet, après avoir tenté de faire s'accoupler Huan Huan et son mâle Yuan Zi, la méthode de l'insémination a été privilégiée (malgré l'échec de 2016), permettant le début de sa gestation. Deux étapes passées avec succès. "Le plus dur est fait", s'est réjoui auprès de 20 Minutes le vétérinaire du zoo Antoine Leclerc, qui prévoit une naissance le "entre le 4 et le 5 août". Ou quand un mammifère d'une centaine de kilos va mettre au monde une peluche d'une centaine de grammes.