Il n'y aura plus de transports publics gratuits en cas de pic de pollution

Et cela coûte beaucoup trop d'argent. Pour le Stif, une seule journée de gratuité des transports en commun coûte près de quatre millions d'euros. "Six jours de gratuité (en décembre, ndlr) ont coûté 23 millions d'euros", précise la région. Si le nombre de jours de gratuité montait à 20 par an, ce serait un manque à gagner annuel de 80 millions d'euros, soit "le prix de 160 bus électriques", précise-t-on de même source.





Pour garder le principe de la gratuité en cas de pic de pollution, "il faut que quelqu'un paye. L'Etat ? Les collectivités territoriales ?" explique la région. "Si on ne peut pas maintenir la gratuité, la règlementation permet qu'on établisse un tarif spécifique en cas de pollution. C'est ce que va proposer valérie Pécresse".





Le forfait journée à 3,80 euros (soit le prix de deux tickets de métro), sera moins élevé que le forfait jour classique (entre 7,30 euros pour les zones 1-2 et 17,30 euros pour toutes les zones). Le manque à gagner de la région serait alorsréduit à 500.000 euros par jour.