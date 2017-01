INFO LCI - Garde à vue prolongée pour Cédric Herrou, l'agriculteur qui a aidé des migrants

Le procureur avait requis huit mois de prison avec sursis à son encontre, relançant ainsi le débat sur le "délit de solidarité". En 2012, Manuel Valls avait annoncé la fin de ce délit, qui menaçait les personnes aidant des sans-papiers de peines pouvant aller jusqu'à cinq ans d'emprisonnement et 30.000 euros d'amende. Plutôt qu'abrogée, la loi a en réalité été modifiée par le gouvernement de François Hollande : "Les aidants ne peuvent plus être poursuivis que si l'aide proposée se fait en échange de contreparties, comme des tâches ménagères", nous indiquait-on au Gisti, le groupe d'information et de soutien des immigrés.





"Ceux dont l'aide est bénévole, désintéressée et humanitaire" ne peuvent donc - en théorie - plus être inquiétés, d'après le Gisti. Reste un détail, qui concerne les affaires de Cédric Herrou : faire passer une frontière reste illégal.