Départs en vacances : les zones et périodes à éviter ce week-end du 7 au 9 juillet

Samedi, la journée sera classée rouge dans tout le pays. Les plus grosses difficultés de circulation sont attendues sur les axes routiers allant du nord vers le sud. Bison Futé conseille de partir tôt pour éviter les embouteillages prévus dans la matinée et en fin de journée. L’Ile-de-France connaîtra également des difficultés de circulation dans l’est. Dans le sens des retours, aucun problème n'est à signaler.



Pour la journée de dimanche, la situation devrait être plus calme sauf en Auvergne-Rhône-Alpes où de nombreux départs sont prévus. Dans le sens des retours, Bison Futé conseille d’éviter l’autoroute A10 entre Paris et Orléans dans la matinée et l’autoroute A7 entre Lyon et Orang en journée.