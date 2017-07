Les trois prérequis pour être un bon militaire, selon le nouveau chef d'état-major des armées François Lecointre

Le nouveau chef d’état-major des armées poursuit en explicitant le concept d’interdépendance objective, "une solidarité objective puisque l’action au combat se fait forcément à plusieurs et la défaillance de l’un entraîne un surcroît de danger pour les autres. Ainsi, "le combat, en soi, crée les conditions objectives de la solidarité forte", estime-t-il.





Enfin, l’intelligence : "Aujourd’hui, un caporal commande parce que les conditions actuelles de nos engagements font que nous ne pouvons nous reposer que sur la capacité d’initiative et sur l’intelligence des situations des plus petits échelons d’exécution". Mais pour François Lecointre, "l’intelligence est aussi nécessaire parce que nous ne pouvons pas imaginer faire ce métier et combattre sans qu’il y ait une finalité à l’action de combat. Pour pouvoir tuer quelqu’un et risquer sa propre vie, il est nécessaire de pouvoir se référer à une raison supérieure". Laquelle nécessite "une grande réflexion sur son métier et sur son engagement."