Jours fériés : six longs week-ends en perspective en 2017

Alors qu'en 2016, le 1er, le 8 mai et Noël tombaient un dimanche, l’année 2017 sera, elle, propice aux week-end prolongés. Sur les onze jours fériés que compte le calendrier, cinq tombent en effet un lundi et un le vendredi, ce qui fait au total pas moins de six week-ends de trois jours dans l'année à venir.