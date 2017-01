JT 13H - Les Français dépensent plus pour leur bien-être que pour leurs vêtements

Selon une étude de l’Insee publiée ces derniers jours, les Français ont changé leurs habitudes en ce qui concerne les achats de vêtements et de produits bien-être. Depuis quelques années, ils achètent moins de chaussures ou d’habits mais ils compensent en achetant plus de produits pour leur bien-être. En moyenne, un Français dépense 3000 euros par an pour leur apparence soit 7% de leur budget.