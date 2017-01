JT 20H – Comment perpétuer l’esprit Charlie deux après les attentats de janvier 2015 ?

HÉRITAGE - Le 7 janvier 2015, peu avant midi, les frères Kouachi abattaient de sang-froid 12 personnes dans les locaux de Charlie Hebdo. De nombreux Français découvraient ce que l'on appellera "L'esprit Charlie", l'impertinence, l'irrévérence, le goût de la caricature et du politiquement incorrect. Deux ans plus tard, comment travaillent les auteurs, les journalistes et les dessinateurs de Charlie Hebdo ? Nos équipes ont recueilli les confidences de Riss, rescapé de l'attaque et aujourd'hui directeur de la publication.