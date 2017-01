VIDEO - Les parents à la recherche d’originalité pour le prénom de leur enfant

Au-delà des prénoms à la mode, les parents sont de plus en plus exigeants sur l’originalité du prénom de leur bout de chou. L’étude révèle que les prénoms courts et relativement traditionnels sont les plus plébiscités.





De plus, chaque année, les études montrent aussi que les parents cherchent de plus en plus à se démarquer en donnant des noms originaux à leurs enfants. Pour eux, un prénom original rendra leur enfant unique. Alors que sa fille vient juste de naître, Laure reconnaît sur son lit qu’elle voulait "un nom court avec deux syllabes et original". Elle et son mari ont donc appelé leur fille Tina. Julie et David ont de leur côté opté pour un prénom original par son ancienneté. Ils ont donc prénommé leur fille Armance.





Quoiqu’il en soit, même s’il existe des modes, le prénom d’un bébé est définitivement un choix de cœur dicté par les parents.