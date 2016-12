JT 20H – Nouvel An : ces pétards de nouveau autorisés dans l'Est de la France

Dans l’Est de la France, il est de tradition de faire exploser des pétards pour célébrer la nouvelle année. Une tradition qui a cependant conduit à la mort de trois personnes en 2012 et 2013. Depuis, la législation avait été durcie pour éviter tout nouvel accident et seuls les pétards de catégorie 1 et 2, les moins dangereux, étaient autorisés à la vente pour les particuliers. Mais cette année, surprise, des articles pyrotechniques de catégorie 3 sont de nouveau disponibles dans les magasins. Ceux susceptibles d’être détournés pour un usage à tir tendu, comme les fusées ou les mortiers restent cependant interdits.





Ce retour en arrière a été permis par une décision en avril dernier de la cour administrative d’appel, qui réfute le lien entre la vente des pétards et les accidents. Pour François Marin-Braun, chirurgien plasticien à l’hôpital SOS Mains de Strasbourg, la corrélation est pourtant irréfutable : "On a quand même remarqué bien entendu que, plus les pétards étaient puissants, de catégorie 3 ou 4, plus ça faisait des dégâts." Entendez par là : brûlures graves, amputations ou encore surdité.





Attention cependant, les préfectures de chaque département ont décidé de réglementer par arrêté préfectoral l’utilisation de ces feux d'artifices. La préfecture de Moselle a ainsi interdit "toute acquisition, cession, transport, vente ou utilisation d’artifices de divertissement et d’articles pyrotechniques" de catégories 3 et 4 par des particuliers du 19 décembre au 8 janvier. La détention d'un pétard ou artifice interdit vous vaudra une amende de 38 euros . De son côté, la préfecture du Haut-Rhin précise que le transport de tels articles est interdit dans les transports publics. De la même façon, "pendant toute la durée de l’état d’urgence, l’utilisation d’artifices de toute catégorie dans tout lieu où se tient un grand rassemblement de personnes, notamment les manifestations de type 'marchés de Noël' est interdite."





Dans tous les cas, et cela vaut pour la France entière, les pétards de catégorie 2, 3 et 4 sont interdits aux mineurs.