JT WE – Un Noël au soleil en Martinique

Loin de la grisaille parisienne, des touristes ont choisi de passer leurs vacances de Noël en Martinique. Ni doudoune, ni écharpe, l’accessoire indispensable, c’est l’écran total. Calme, nature et soleil, finalement leurs plus beaux cadeaux, c’est un décor de carte postale et une eau à 28 degrés.