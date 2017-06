Les habitants de la Vallée de la Brévine sont amoureux du lac des Tallières. Dans ce coin du Jura, les températures hivernales chutent fortement, dont le record atteint est de-41,8 degrés. Là-bas, on mange des röstis, galette de pommes de terre suisses et les fermiers préparent dans leurs ateliers du lait et du fromage, dont le célèbre gruyère.