Kusmi Tea retire ses sachets de camomille, potentiellement cancérigènes

"Les alcaloïdes pyrrolizidiniques sont présents naturellement dans de nombreuses plantes sauvages", précise Warentest, qui indique que celles-ci sont souvent mélangées à la camomille lors de la récolte et ne font pas l'objet d'un tri lors de l'élaboration du produit.





"En l'état actuel des études, on sait que ces alcaloïdes peuvent être nocifs pour les rats, mais on ne connait pas le seuil de consommation maximal qui pourrait être nocif pour les humains", a précisé à l'AFP Arnaud Fleury, directeur général de Kusmi Tea. "On a retiré les lots aujourd'hui pour des mesures de précaution, mais réglementairement parlant il n'y a pas de sujet. La loi ne fixe pas de seuil", a-t-il souligné.





Selon Warentest, un des sachets de thé testés contenait jusqu'à 161 microgrammes de cette substance, soit 380 fois la dose qu'un adulte peut ingérer quotidiennement sur le long terme sans risque, d'après le seuil de recommandation fixé par le BFR, l'institut fédéral allemand d'évaluation des risques.

Le producteur français de thé suit quant à lui les recommandations de l'EFSA, l'Autorité européenne de sécurité des aliments. "La camomille Kusmi Tea est bien en deçà du seuil maximal préconisé actuellement au niveau européen par l'EFSA", a indiqué le producteur de thé dans son communiqué.