JT 20H - L'invité : Christian Clot, l'explorateur qui teste les limites des capacités de l'être humain

GLOBE-TROTTEUR - L'explorateur Christian Clot est l'invité de Gilles bouleau pour évoquer les expériences qu'il mène depuis plusieurs mois dans des contrées du globe où le climat se montre particulièrement virulent et éprouvant pour l'homme. L'aventurier se soumet alors à une batterie de tests pour que ses explorations, sous contrôle scientifique, permettent d'en apprendre plus sur les limites des capacités physiques et mentales de l'humain. Du jamais vu. Pour TF1, Christian Clot nous explique les tentants et les aboutissants de ce projet titanesque.