La fermeture de PSA liée à la pratique de l'islam ? La théorie de Jean-Christophe Lagarde crée un tollé

Jean-Christophe Lagarde, député-maire de Drancy et président de l'UDI, a jeté un véritable pavé dans la mare ce mardi sur France Info : interrogé par Jean-Michel Aphatie sur les dérives communautaristes liées à l’islam, l'élu de Seine-Saint-Denis a affirmé que la fermeture du site PSA à Aulnay-sous-Bois serait notamment "liée à l'omniprésence religieuse" (sous-entendu de l'islam) qui empêchait l’usine de fonctionner à un rythme efficace.





"Il y a eu des difficultés y compris dans mon département, par exemple à Aulnay-sous-Bois. On ne l’a jamais dit, mais une partie de la fermeture de PSA était liée aussi à l’omniprésence religieuse et au fait qu’il y avait des exigences religieuses au travail, d’arrêt de travail, de baisse de productivité, et dans le choix de PSA de fermer Aulnay, il y a eu aussi cet aspect-là", a-t-il lancé.





"Sur certaines lignes RATP, ça existe aussi. Donc il y a besoin de remettre de la République", a-t-il ajouté faisant référence aux cas de radicalisation signalés dans la régie de transports parisiens.