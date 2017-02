La Française des jeux lance un nouveau loto à destination des millennials

Pour ses 40 ans, le Loto a décidé de se donner un coup de jeune. L'idée est de recruter plus de joueurs et d'attirer aussi les "millennials", les 18-24 ans plus enclins à jouer depuis leur smartphones et familiers des émoticônes. Pour cela, la FDJ promet"plus de gagnants" grâce à la mise en place d'une tombola. Grâce à un code inscrit sur la grille, dix joueurs gagneront 20.000 euros à chaque tirage via cette tombola.





Des rangs de gains supplémentaires seront créés à 20, 50 et 500 euros, alors qu'auparavant on passait de 10 à 1000 euros. Le but est de "satisfaire et fidéliser les joueurs qui jouent au loto trois fois par semaine ou de temps en temps et d'apporter un élément de renouveau", explique Patrick Buffard directeur général adjoint de la Française des Jeux.