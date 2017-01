Les jeunes musulmanes ne peuvent refuser les cours de natation mixtes, juge la CEDH

Contraindre les filles à participer aux cours de natation à l'école est-elle une "ingérence dans la liberté de religion" ? La Cour européenne des droits de l'Homme répond par l'affirmative, mais "cette ingérence est justifiée au nom de l'intérêt des enfants à une scolarisation complète, permettant une intégration sociale réussie selon les moeurs et coutumes locales, ce qui prime sur la volonté des parents", a tranché ce mardi la CEDH.





La Cour avait été saisie par un couple résidant à Bâle (nord-ouest de la Suisse) et possédant la double nationalité turque et suisse. Ces parents avaient écopé d'une amende d'un peu moins de 1.300 euros pour avoir refusé, au nom de leurs convictions religieuses, d'autoriser leurs deux filles, âgées de 7 et 9 ans, à aller à la piscine dans le cadre de leur scolarité. Le cadre réglementaire applicable prévoyait de possibles exemptions pour des raisons religieuses, mais seulement à partir de la puberté.