"Le Grand Veggie" : le burger végétarien débarque chez McDonald's

L'air de rien, c'est une petite révolution qui va s'opérer mardi chez le numéro un du fast-food mondial. McDonald's se met au vert et propose pour la première fois en France une option végétarienne. À base d'un mélange de céréales, de salsifis, de carottes et d'emmental, la galette qui garnit le "Grand Veggie" remplace le steak haché ou le filet de poulet habituellement proposé. Garni de salade, de chou rouge et de pesto rouge, le burger pourrait même régaler les mangeurs de viande en quête de nouvelles saveurs.