TRADITION - L’été, beaucoup de marchés prennent place dans les villages français. Certains sont encore plus particuliers puisqu’ils ont lieu de nuit. C’est le cas tous les jeudis soirs à Lauzerte dans le Tarn-et-Garonne. On y trouve du foie gras, du magret ou du fromage et le plus souvent, les villageois mangent sur place.