Le touloulou, personnage indissociable du carnaval de Guyane

MASQUÉ - C'est l'un des carnavals les plus longs du monde : celui de Guyane. Il a commencé mi-janvier et se termine mercredi 1er mars. Ses racines, il les puise dans la culture créole. Au programme, parade et bal masqué dans la peau du touloulou, un personnage de la culture guyanaise qui permet aux femmes d'être anonymes et de faire la fête librement.